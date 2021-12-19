Изменения в Налоговом кодексе: украинцам изменили правила налогообложения

08:53 14 Декабрь Киев, Украина





/>Кассовые аппараты С целью стабильного и регулярного дохода для улучшения экономической ситуации в стране правительство продолжает внедрять изменения в Налоговом кодексе Украины. Уже в 2022 году ожидаются новые правила налогообложения украинцев.



На протяжении долгого времени власти никак не могли прийти к единым выводам о внедрении кассовых аппаратов для украинского бизнеса. В результате, решение принято, и в 2022 году контрольно-кассовыми машинами придется пользоваться абсолютно всем нишам любого уровня предпринимательства, в том числе онлайн. Ожидается, что «теневой» рынок сократится и поступления в казну вырастут. А еще есть вероятность увеличения размера налогов.



Контролируемые иностранные компании (КИК)



Согласно уже существующим переходным положениям НКУ, в 2023 году налоговики будут штрафовать КИК за выявленные ошибки в отчете. Следовательно, в 2022 году необходимо предоставить итоговый отчет о финансовой деятельности и предоставить налоговую информацию в соответствующие органы.



Нерезиденты Украины



Налог на добавленную стоимость (НДС) обяжут выплачивать и тех, кто проживает за границей, но занимается международным бизнесом, продавая товары и услуги с помощью электронной системы. Причем новые правила для нерезидентов страны будут действовать уже с 1 января 2022 года. Они должны выплачивать 20% от реализуемого ими продукта на территории Украины государству. Можно валютой.



Отсутствие льгот у фермеров



С 2022 года фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием кур и других видов птиц для продажи, лишатся льготного налогообложения. Более того, аннулируется упрощенная налоговая система и для тех, кто самостоятельно производит выращивание сельхозпродукции с целью ее реализации. Однако в случае, если годовой доход не превысит 12 минимальных зарплат, с таких предпринимателей налоги не взыскаются.



Налоговые должники



Правительство вводит единый реестр для всех работающих граждан Украины и таким образом, в 2022 году система станет настолько прозрачной, что контролирующему органу не составит труда узнать о тех украинцах, которые отказываются платить налоги за осуществляемую ими деятельность. В случае непогашения долгов в течение 240 дней (при сумме выше 1 миллиона гривен) предпринимателя могут ограничить на выезд из страны.



Оптовые продавцы недвижимости



Правки в законопроекте №5600 предусматривают изменения для оптовых продавцов недвижимости. При продаже третьего и более по счету недвижимого объекта сумма дохода будет уменьшена на сумму понесенных расходов. Налоговая ставка от доходов при этом составит 18%.



Акциз и рента



Учитывая прогнозируемый рост цен на алкогольную продукцию, табачные изделия и топливо, следует ожидать повышение цен на другие товары.