Итоги Черной пятницы: жители США сделали интернет-покупки на $9 млрд

Уже ставшую традицией "черную пятницу" не смогла остановить даже пандемия коронавируса. В Америке после Дня благодарения, который отмечают в четвертый четверг ноября, наступает та самая пятница - день крупных распродаж. В этом году жители США потратили рекордные $9 млрд на покупки в интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют данные компании Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

В прошлом году данный показатель составил $7,4 млрд, в 2018 году – $6,2 млрд. Как констатируют исследователи, рост интереса к интернет-магазинам обусловлен тем, что во многих штатах из-за пандемии действуют ограничения на работу обычных торговых точек.

Наибольшим спросом в минувшую "черную пятницу" пользовались мобильные устройства, различная бытовая техника. По сравнению с прошлыми годами значительно снизился интерес покупателей к ювелирным изделиям и обуви.

Согласно оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября "киберпонедельник" американцы потратят на покупки в интернет-магазинах от $10,8 млрд до $12,7 млрд. Если прогноз оправдается, то это также станет новым рекордом. В "киберпонедельник" в США в интернет-магазинах часто предоставляют скидки.

Ранее сообщалось, что 11 ноября компания Alibaba установила новый рекорд продаж в День холостяков, который ежегодно отмечают в Китае. Прошлогодней отметки в $38 млрд компания достигла в первые полчаса с начала продаж.