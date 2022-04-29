Итальянская нефтегазовая группа Eni опровергла слухи, распространяемые росСМИ, о своих планах оплачивать газ в рублях
18:44 29 апреля Киев, Украина
Российские СМИ распространили информацию о том, что Итальянская нефтегазовая группа Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке
для проведения оплаты за газ в рублях.
"Итальянский энергогигант Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, что позволит ему потенциально выполнять требования россии о том, что газ должен оплачиваться в местной валюте, — передают росСМИ.
В Eni опровергли эту информацию, заявив, что компания не открывала и не собирвется открывать рублевый счет.
"Мы не видим возможности покупать российский газ за рубли
. Мы будем оплачивать поставки в соответствии с условиями контрактов и международными санкциями, мы будем соблюдать все эти правила. Валюта контракта - евро. Мы продолжаем получать заявки в евро. Мы не открывали рублевый счет", - сказал директор Eni Франческо Гаттеи.
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