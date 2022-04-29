Итальянская нефтегазовая группа Eni опровергла слухи, распространяемые росСМИ, о своих планах оплачивать газ в рублях

18:44 29 апреля Киев, Украина

Российские СМИ распространили информацию о том, что Итальянская нефтегазовая группа Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке для проведения оплаты за газ в рублях.

"Итальянский энергогигант Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, что позволит ему потенциально выполнять требования россии о том, что газ должен оплачиваться в местной валюте, — передают росСМИ.

В Eni опровергли эту информацию, заявив, что компания не открывала и не собирвется открывать рублевый счет.