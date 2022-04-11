Италия планирует заменить российский газ алжирским

16:18 11 апреля Киев, Украина

Италия и Алжир планируют подписать соглашение об увеличении на 50% поставок газа, что сделает североафриканскую страну главным импортером для Рима.

Как сообщают источники Bloomberg, соглашения будет подписано в конце визита в страну итальянского премьера Марио Драги, которое состоится завтра.



В Алжире Драги должен встретиться с президентом Абдельмаджидом Теббуном. Стороны должны договориться о совместных инвестициях в возобновляемые источники энергии, а также в газ. Как ожидается, Алжир увеличит поставки в Италию на 9-10 миллиардов кубометров в год уже к концу 2022 года, сообщили источники Bloomberg. За 2021 год Италия получила почти 21 миллиард кубометров алжирского газа. Это делает его вторым по важности источником импорта после России, которая за 2021 год поставила в Италию 29 миллиардов кубометров.



Увеличение экспорта, вероятно, приведет к тому, что Алжир заменит Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Италию. По словам одного из источников Bloomberg, в ближайшие месяцы Италия планирует увеличить импорт из Алжира примерно до трети своих общих потребностей в газе. Рим также рассчитывает увеличить поставки из Азербайджана и Катара.



Увеличение доли экспорта станет для Алжира вызовом, отмечают собеседники Bloomberg. Энергетической отрасли страны в последние годы мешали отсутствие инвестиций и политическая нестабильность. Страна пытается удовлетворить растущий внутренний спрос, что ограничивает возможности для экспорта. Государственная энергетическая компания Алжира Sonatrach в начале апреля признала, что располагает лишь «несколькими дополнительными миллиардами кубометров» газа. Тем не менее, заявила компания, она активизирует разведку газа и постарается удвоить производственные мощности за четыре года. 20 марта Sonatrach и крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni объявили о новом месторождении в алжирской пустыне. Запас нефти там оценивают примерно в 140 миллионов баррелей.



Алжир поставляет газ в Европу по трем трубопроводам. По двум из них газ идет в Испанию, а еще один — TransMed — проведен в Италию. Один из испанских трубопроводов проходит через Марокко и недавно был перекрыт из-за дипломатического спора между двумя странами.