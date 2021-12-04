Исторический рекорд: цена биткоина превысила $60 тысяч

09:15 14 Март Киев, Украина

Как средство для минимизации рисков от колебания цен на финансовом рынке, биткоин стал одним из самых востребованных среди криптовалют. Это приводит к его постоянному подорожанию. Стоимость биткоин побила исторический рекорд: его цена "пробила" психологический рубеж в $60 тысяч. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk вечером в субботу, 12 марта.

Так, по состоянию на 20:00 по Киеву цена биткоина выросла на 4,93% и достигла цены 60 123 доллара.

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина выросла до 1,12 трлн долларов. Рост капитализации за сутки составил почти 65 млрд долларов.

Доля биткоина занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют. За три месяца он подорожал почти в три раза, а за последний год – почти в семь раз.

Напомним, с начала 2021 года стоимость биткоина выросла почти на 90% благодаря возросшему спросу на него со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.