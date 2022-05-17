Иран готов заменить рф на мировом нефтяном рынке

09:37 17 мая Киев, Украина

Иранская нефть сможет компенсировать почти весь объем, который Россия танкерами поставляет в Европу. Сейчас правительство страны готовится к запуску крупнейшего в стране нефтяного месторождения и может удвоить экспорт «черного золота», чтобы удовлетворить мировой спрос.

Об этом заявил управляющий директор национальной добывающей компании NOC (National Oil Company) Мосхен Ходжастехмер.



По его словам, в ближайшие месяцы NOC планирует подписать соглашения с банками по финансированию проекта разработки второй фазы месторождения Азадеган, которое обладает запасами на 32 млрд баррелей и входит в пятерку крупнейших на планете.



Для сравнения: все запасы России оценивают в 100 млрд баррелей, при этом Минэнерго считает рентабельными лишь треть из них.



Потерявший долю на мировом рынке после введения санкций в 2018 году, Иран сейчас продает около 1 млн баррелей в день, согласно оценке Bloomberg. Правительство заложило в бюджет-2023 экспорт нефти на 1,4 млн баррелей в день.



Эти объемы можно увеличить вдвое, заверяет Ходжастехмер. В результате иранская нефть сможет компенсировать почти весь объем, который Россия танкерами поставляет в Европу.



До войны морской экспорт Urals ЕС держался на уровне 1,5 млн баррелей в сутки, но в апреле просел вдвое после того, как танкерные компании и крупнейшие нефтетрейдеры объявили бойкот российскому сырью.