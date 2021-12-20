Иракли Эзугбая заявил о решении уйти с поста директора по коммерческой работе

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Директор по коммерческой работе и логистикеУкрзализныциИракли Эзугбаяпресс-конференцииподал заявление об увольнении с занимаемой должности.решение он обосновал невозможностью выполнять свои обязанности по ряду причин, в числе которых травля руководства предприятия, откладывание реформ, сокращение доли УЗ на рынке грузоперевозок.

“Есть две причины. Первая: в моем понимании в “Укрзализныци” долго не было руководства грузового направления. Оно появилось, оно начало разворачивать тенденцию упадка груза и тенденцию упадка в доле вагонных отправлений. Но то, что недополучает “Укрзализныця”, однозначно получает кто-то. И мы однозначно в прессе увидели травлю, которая была очень активной и несправедливой. Параллельно второй процесс — реформы нужны, их откладывать нельзя. Но откладывались они давно... И без внедрения реформ я не вижу возможности достичь позитивного результата”, — сказал топ-менеджер.

Кроме того, Эзугбая сообщил, что его отставка согласована и поддержана руководством “Укрзализныци”. Он надеется на то, что реформирование железной дороги все же состоится.

Напомним! Ираклий Эзугбая занимал пост главы грузинской железной дороги с 2005-го по 2012 год и был советником Михаила Саакашвили по инфраструктурным вопросам.



События, предшествующие увольнению Ираклия Эзгубаи:



1. Двадцать девятого сентября 2020 года глава правления УЗ Владимир Жмак представил Эзугбаю в качестве руководителя направления по грузовым перевозкам.

2. В конце января 2021 года Верховная Рада создала ВСК для оценки предприятия УЗ и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах, но уже после первого заседания ВСК потребовала от Кабмина и Набсовета оценки действий вновь назначенного председателя правления Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года и в такой ситуации компетентность действующего руководства УЗ не могла быть оценена.

3. Девятого марта 2021 года глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что ВСК хочет уволить Жмака, т.к. он начал "прикрывать" коррупционные схемы.

4. Десятого марта Владимир Жмак заявил, что правление УЗ готово предоставить ВСК всю информацию с использованием полиграфа.