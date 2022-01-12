Ипотеку для переселенцев будут выдавать за счет кредита от немцев

Жилищная проблема внутренних переселенцев в Украине скоро может быть разрешена. Правительством принята программа, которая направлена на обеспечение льготного предоставления кредитов на ипотеку для таких переселенцев. По решению Кабмина ипотеку переселенцам будет предоставлять за счет кредита от немцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что речь идет о реализации государственной программы "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам". Средства будут предоставлены за счет гранта KfW.

Программа предусматривает, что переселенцы могут получить выгодные условия ипотечного кредитования с выплатой 3% годовых, сроком до 20 лет. Общий размер кредита на одного человека составляет 40 тысяч евро.

Всего правительство собирается дать кредиты 680 таким семьям. Для того, чтобы получить деньги, нужно стать в соответствующую очередь в реестре Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству и его региональными управлениями.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон, предусматривающий реструктуризацию валютных займов. Как сообщает Офис президента, долларовые долги заемщиков будут перечислены на гривневые, которые отдавать можно будет в течение 10 лет.

Теперь граждане, которые были не в состоянии рассчитаться по валютным кредитам в 2008-м и 2014-м году из-за девальвации гривны, смогут это сделать.