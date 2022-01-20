Ипотека в Украине стала дешевле

14:38 07 Сентябрь Киев, Украина

Инициатива Зеленского касательно снижения ипотечной ставки начала работать. Недавно президент заявил, что размер ипотеки неподъемный для большинства украинских семей и этот вопрос необходимо решать.

За неделю программа ипотечного кредитования выросла на 1,5%, на сегодня ставка по ипотеке доступна менее чем под 10%. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 4 сентября.

"На сегодняшний день ставка по ипотеке уже доступна менее чем под 10%. Это то, что обещали президент и правительство. Буквально утром проводили совещание с банкирами: на 1,5% за неделю выросла программа ипотечного кредитования в Украине в целом. Это стимулирующие факторы, создают дополнительные рабочие места и разогревают экономику ", - отметил Шмыгаль.

Отвечая на вопросы народных депутатов, премьер-министр отметил, что предприятия частной собственности сегодня активно используют правительственные программы стимулирования малого и среднего бизнеса для погашения задолженности по заработной плате.

"И это как раз те инструменты, которые правительство и Верховная Рада предоставляют бизнеса для возможности управлять процессом уменьшения долгов по зарплате в частности", - сказал он.