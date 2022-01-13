Ипотечные кредиты США – полезный опыт для Украины

Лев Парцхаладзе рассказал в своих социальных сетях о том, как Украина может перенять опыт США по ипотечным кредитам. По словам президента Конфедерации строителей Украины это может быть правильным примером собственного инвестирования для страны.

В США действует 30-летняя ипотечная программа с фиксированной ставкой в 2,7% при покупке гражданами собственного жилья, подняло страну на лидирующие позиции по доступности жилья и низких ставок.

«Ипотечный опыт США - показательный пример правильного инвестирования во внутреннюю экономику, когда средства вкладываются в развитие строительной отрасли благодаря ипотечным кредитам населению, а потом эти же средства возвращаются в государственный бюджет. Это - непрерывная циркуляция ресурсов в собственной стране, с каждого оборота дает толчок экономике. И такая практика, по моему убеждению, должен применяться в Украине. Особенно учитывая тот факт, что в украинских реалиях размер мультипликатора в строительстве составляет примерно 6 - то есть каждая гривна, вложенная в сектор, производит для экономики дополнительные 6 гривен», - написал Парцхаладзе.

27 января Кабмин поддержал инициативу Главы государства о доступной ипотеке в пределах 7% годовых и утвердил Порядок удешевления для граждан стоимости ипотечных кредитов, разработанный Минфином (с доработкой).

Детали дешевой ипотеки: