Ипотечные кредиты США – полезный опыт для Украины

Лев Парцхаладзе рассказал в своих социальных сетях о том, как Украина может перенять опыт США по ипотечным кредитам. По словам президента Конфедерации строителей Украины это может быть правильным примером собственного инвестирования для страны.
В США действует 30-летняя ипотечная программа с фиксированной ставкой в 2,7% при покупке гражданами собственного жилья, подняло страну на лидирующие позиции по доступности жилья и низких ставок.
27 января Кабмин поддержал инициативу Главы государства о доступной ипотеке в пределах 7% годовых и утвердил Порядок удешевления для граждан стоимости ипотечных кредитов, разработанный Минфином (с доработкой).
Детали дешевой ипотеки:
- воспользоваться новой программой смогут граждане Украины, которые нуждаются в жилье, получив частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам;
- процентная ставка для них будет составлять 7% годовых, срок кредита - 20 лет;
- первый взнос составит 15% стоимости ипотеки;
- кредит будет ограничен максимальной суммой в 2 млн грн;
- нормативная площадь - 50 кв. м общей площади жилья на одного гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м - на каждого следующего члена семьи.
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