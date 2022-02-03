И.о. главы Энергоатома заявил о фейках

И.о. руководителя Энергоатома сделал официальное заявление о зафиксированных случаях распространения ложной информации о деятельности Энергоатома. Петр Котин сообщил о попытках таким образом втянуть компанию-оператора атомной отрасли в информационную войну.

"Нас пытаются втянуть в информационные войны, публикуют разнообразные фейки о нашей деятельности, стараются дискредитировать нашу команду, хотят дестабилизировать ситуацию в компании. И снова хочу предупредить организаторов этой информационной войны - на публикации недостоверной информации мы будем реагировать в соответствии с действующим законодательством", - сказал Котин.

Он пояснил, что эксперименты на энергорынке и саботаж инициатив Энергоатома, намеренное торможение бюрократическими процедурами вплоть до подлога документов, искажения статистики в правительственных структурах, негативные высказывания в отношении атомной отрасли многочисленных некомпетентных советников, по сути являются нанесением ущерба. Подобные действия трактуются Уголовным кодексом как умышленное вредительство. Что, в конечном счете, можно расценить, как угрозу национальной безопасности.

Кроме того, по словам Котина, за ситуацией вокруг Энергоатома внимательно следят зарубежные коллеги и партнеры.