Инвесторы заинтересовались Украиной

08:06 16 Июль Киев, Украина

Фондовый менеджер компании Lazard Asset Management считает, что у Украины есть все шансы получить иностранных инвесторов. Украинские ценные бумаги растут в своей привлекательности после реформ и сотрудничества с МВФ. Аналитик, который работает по Украине, Индонезии и Мексике считает, что самые сложные времена кризиса уже позади, а значит – долговые рынки стран начнут свой рост.

«Мы не рассматриваем никакие другие страны, которым грозит обесценение кредитов в ближайшем будущем. Эти страны показали, что они не собираются использовать беспрецедентный кризис как оправдание, чтобы не платить», — рассказала Bloomberg нью-йоркский менеджер Денис Саймон, которая ведет надзор за стратегией для долговых рынков развивающихся стран. Саймон помогает управлять фондом на 128,35 млн. долларов, который опередил 98 процентов своих соперников в текущем году.

Дух оптимизма возвращается после определенного сползания суверенных бондов в проблемную зону на фоне того, как пандемия коронавируса заставила страны закрыться на карантин, цены на нефть обвалились, а ликвидность сократилась.

Теперь запуск экономик, а также волна фискальных и монетарных стимулов помогли возродить аппетит к риску. В Bloomberg Barclays зафиксировали рост долларового долга развивающихся рынков, в течение трех месяцев. По словам Саймон, развивающиеся страны преодолели пандемический шок с помощью мер по обеспечению ликвидности, доступа к возможностям рефинансирования и помощи со стороны двусторонних и многосторонних заемщиков.

«Они поняли, что гораздо легче работать над переговорами о помощи с одним институтом или одной страной», — сказала эксперт. «Когда же речь идет о работе с частным сектором, приходится иметь дело со всеми этими инвесторами. И это более сложный процесс», — добавила она.

По словам Саймон, ее интересует Украина, поскольку она продолжает структурные реформы и сотрудничает с МВФ. Кроме того, Индонезия выступает с интересными предложениями в сфере долгосрочных бондов. Некоторые квазисуверенные бонды в Мексике тоже привлекательные. Она также прогнозирует, что валюты развивающихся стран могут во второй половине года немного «отскочить назад», что поможет развеять беспокойство относительно несогласованности.