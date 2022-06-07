Инвесторы готовятся к аресту российской госсобственности за рубежом

Держатели суверенного долга рф ведут переговоры с юристами о возможных вариантах поведения в случае, если через три недели так и не получат причитающихся им средств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Минфин рф до 27 мая должен был выплатить 100 млн долларов в виде купонов по двум выпускам еврооблигаций — «россия-26» и «россия-36». Деньги были отправлены заранее — 20 мая, чтобы успеть до истечения срока генеральной лицензии США, выводившей долговые транзакции из-под санкций.
Но несмотря на это, довести платеж до инвесторов не удалось: деньги заблокировал европейский клиринговый центр Euroclear, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к правительству.
В конце июня истечет 30-дневный льготный период. И если российский Минфин не придумает способа расплатиться, дефолт по долгу в иностранной валюте, первый для Кремля с 1918 года, станет реальностью, а инвесторы начнут «охоту» за государственной собственностью россии за рубежом.
В зависимости от того, где у Москвы есть активы, на которые можно наложить взыскание, инвесторы будут выбирать юрисдикцию суда, говорит Дебора Норт, партнер Allen & Overy.
Наибольшим иммунитетом обладают деньги ЦБ рф, который, согласно закону, не отвечает по обязательствам правительства, а также дипломатическая собственность, защищенная Венской конвенцией.
Впрочем, случаи ареста счетов ЦБ ррф все же были — в конце 1990-х по иску швейцарской компании NOGA, которая судилась с российским правительством. В итоге центробанк через суд доказал свою независимость, NOGA проиграла разбирательство, а арест счетов был признан незаконным. Но тогда политические реалии были иными: россия рассматривалась Западом как партнер, теперь же риски вышли на другой уровень.
Под угрозой ареста окажутся счета Минфина, недвижимость, акции, размещенные в иностранных юрисдикциях, самолеты, пишет Bloomberg. Практически вся госсобственностьроссии за рубежом может быть арестована, считает эксперт БКС Дмитрий Бабин. Дело в том, что пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательства, объясняет он. Речь может идти о сумме около 20 млрд долларов — таков объем внешнего валютного госдолга на руках у иностранных инвесторов.
Альтернативой для держателей облигаций может стать подача арбитражного иска на основании межправительственных соглашений россии о защите прав инвесторов. Другой вариант — внесудебная реструктуризация долга по обоюдному согласию. Но это сложно, учитывая санкции и репутационные проблемы, с которыми столкнутся держатели облигаций, пишет Bloomberg.
Если дефолт состоится, у инвесторов не будет ясного пути, как вернуть свои деньги, говорит Джей Ауслендер, один из ведущих адвокатов в сфере суверенного долга, работавший с кредиторами Аргентины после ее дефолта в 2016 году.
Держатели российских евробондов могут подать иски в американские суды, и те с большой вероятностью встанут на их сторону, но добиться реальных выплат, например, из замороженных активов росиии, будет очень сложно, считает Ауслендер: в конечном итоге все упирается в политические договоренности между Москвой и Западом.
Минфин рф до 27 мая должен был выплатить 100 млн долларов в виде купонов по двум выпускам еврооблигаций — «россия-26» и «россия-36». Деньги были отправлены заранее — 20 мая, чтобы успеть до истечения срока генеральной лицензии США, выводившей долговые транзакции из-под санкций.
Но несмотря на это, довести платеж до инвесторов не удалось: деньги заблокировал европейский клиринговый центр Euroclear, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к правительству.
В конце июня истечет 30-дневный льготный период. И если российский Минфин не придумает способа расплатиться, дефолт по долгу в иностранной валюте, первый для Кремля с 1918 года, станет реальностью, а инвесторы начнут «охоту» за государственной собственностью россии за рубежом.
В зависимости от того, где у Москвы есть активы, на которые можно наложить взыскание, инвесторы будут выбирать юрисдикцию суда, говорит Дебора Норт, партнер Allen & Overy.
Наибольшим иммунитетом обладают деньги ЦБ рф, который, согласно закону, не отвечает по обязательствам правительства, а также дипломатическая собственность, защищенная Венской конвенцией.
Впрочем, случаи ареста счетов ЦБ ррф все же были — в конце 1990-х по иску швейцарской компании NOGA, которая судилась с российским правительством. В итоге центробанк через суд доказал свою независимость, NOGA проиграла разбирательство, а арест счетов был признан незаконным. Но тогда политические реалии были иными: россия рассматривалась Западом как партнер, теперь же риски вышли на другой уровень.
Под угрозой ареста окажутся счета Минфина, недвижимость, акции, размещенные в иностранных юрисдикциях, самолеты, пишет Bloomberg. Практически вся госсобственностьроссии за рубежом может быть арестована, считает эксперт БКС Дмитрий Бабин. Дело в том, что пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательства, объясняет он. Речь может идти о сумме около 20 млрд долларов — таков объем внешнего валютного госдолга на руках у иностранных инвесторов.
Альтернативой для держателей облигаций может стать подача арбитражного иска на основании межправительственных соглашений россии о защите прав инвесторов. Другой вариант — внесудебная реструктуризация долга по обоюдному согласию. Но это сложно, учитывая санкции и репутационные проблемы, с которыми столкнутся держатели облигаций, пишет Bloomberg.
Если дефолт состоится, у инвесторов не будет ясного пути, как вернуть свои деньги, говорит Джей Ауслендер, один из ведущих адвокатов в сфере суверенного долга, работавший с кредиторами Аргентины после ее дефолта в 2016 году.
Держатели российских евробондов могут подать иски в американские суды, и те с большой вероятностью встанут на их сторону, но добиться реальных выплат, например, из замороженных активов росиии, будет очень сложно, считает Ауслендер: в конечном итоге все упирается в политические договоренности между Москвой и Западом.
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