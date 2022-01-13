Инвестиции в Украину сократились на 35%

15:12 09 Сентябрь Киев, Украина

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о снижении капитальных инвестиций в экономику Украины. Согласно цифрам в период январь-июль 2020 года сумма инвестиции составляет 163,8 млрд гривен, что на 35% меньше в сравнении с январем-июлем 2019 года.

Наибольшее падение инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 74,4% (до 460 млн грн), временного размещения и организации питания – на 58% (до 638 млн грн), транспорта, почтовой и курьерской службы – на 54,5% (до 8,9 млрд грн).

Капитальные инвестиции сократились во всех сферах экономики Украины. В сельское и лесное хозяйство инвестиции упали на 45%, охрану здоровья – 42%, рекламную деятельность – 60%, в строительство - на 23%.

В январе-июне 2019 года объем капитальных инвестиций составил 233 млрд грн. В феврале 2020 года Госстат сообщил, что по итогам 2019 года рост объема капитальных инвестиций начал замедляться. В прошлом году капитальные инвестиции в Украине увеличились на 15,5%.