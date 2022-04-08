Иностранные инвесторы хотят участвовать в «Большой приватизации»

Согласно заявлению председателя Фонда государственного имущества Украины проектом «Большая приватизация» заинтересовались иностранные инвесторы. Представители свыше 30 стран хотят инвестировать в будущее страны.

По словам чиновника, на данный момент ведущей задачей Фонда является возобновление доверия инвесторов к Украине и к процессу приватизации на территории государства.

Во время своей речи глава ведомства рассказал аспекты приватизации для малого и большого бизнеса в Украине. Также он поделился тем, что на данный момент Украиной заинтересовалось 28 инвесторов.

«Из более 150 инвесторов, которые обратились к Investor Relations Office, треть — иностранные инвесторы из 28 стран. Мы рады, что украинские активы генерируют такую большую заинтересованность зарубежного бизнеса, приветствуем планы инвестировать в Украину», — сказал он.

Напомним, что Фонд государственного имущества готов обеспечить прозрачную приватизацию 200 компаний.

В фонде сообщили, что создана инструкция и нормативно-правовые акты касаемо приватизации, которая стандартизирует и настраивает работу всех органов приватизации — от центрального управления фонда до региональных отделений.