Инфраструктура Украины уже понесла убытки на $105,5 миллиарда из-за войны

19:59 27 мая Киев, Украина

Общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышает $105,5 миллиарда или свыше 3,1 триллиона гривен. Таковы данные команды KSE Institute, аналитического подразделения Киевской школы экономики.



По состоянию на 25 мая, общая сумма убытков жилого фонда составляет $39,3 миллиарда. Больше всего пострадали города Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск . Всего из-за войны повреждены, разрушены или потеряны более 44 миллионов квадратных метров жилья украинцев.



Сумма ущерба украинских предприятий уже достигает $11,3 миллиарда. За последнюю неделю этот показатель увеличился на $591 млн. С начала полномасштабной войны с рф повреждено или разрушено по меньшей мере 227 предприятий, заводов и фабрик.



Ущерб от повреждения, уничтожения или потери легковых автомобилей составляет около $1,6 миллиарда. Суммарно таких автомобилей уже почти 105 тысяч. Среди областей, где фиксируют наибольшее количество поврежденных легковых автомобилей – Донецкая, Харьковская, Луганская, Черниговская и Киевская.

Общие потери экономики Украины в результате войны, включая косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку), по общим оценкам Минэкономики и KSE, колеблются от $564 до $600 миллиардов .