Инфографика «Госбюджет 2020» - Минфин

13:43 06 Октябрь Киев, Украина

На сайте Министерства финансов опубликовали инфографику касательно Госбюджета 2021. Схематически на инфографике показаны основные статьи расходов, а также распределение средств налогоплательщиков.

«Первым среди равных» бюджетным приоритетом Минфин отметил минимальную зарплату, а именно - ее повышение до 6500 гривен. Повышение минималки, судя по инфографики, актуальнее за медицину (в частности, борьбу с COVID-19), образование, культуру и оборону. При этом в министерстве прогнозируют 41,4 млрд гривен дополнительных расходов, связанных с повышением зарплаты. Эти расходы эквивалентны совокупным расходам на ЖКХ (3,7 млрд), охрану окружающей среды (7,8 млрд), культурный и физическое развитие населения (18,2 млрд) и почти половине расходов на дотации местным бюджетам (24,3 млрд).

Фото: Минфин опубликовал информацию о распределении госбюджета 2021

Самой большой статьей расходов бюджета будут социальные выплаты, которые составят 322,8 млрд гривен или почти четверть всех бюджетных расходов на 2021. Также в топ-5 расходов вошли:

  • Образование – 173,8 млрд грн;
  • Правоохранители и суды – 163,6 млрд грн;
  • Обслуживание государственного долга – 160,5 млрд грн;
  • Здравоохранение – 156,2 млрд грн.

Отдельно стоит остановиться на расходах правоохранительным органам. В инфографику бюджеты МВД, ОГПУ и других правоохранительных органов регулярно «мигрируют» с категории в категорию. Так, например, в разделе о приоритетах их объединили вместе с сектором безопасности. В разделе об общем распределении расходов - с общественным порядком и судами. А в разделе, где указано, на что идут расходы с каждого рубля налогов - снова с обороной. Вполне возможно, что это сделали для того, чтобы скрыть уменьшения расходов на Министерство обороны, прикрыв его суммарным увеличением на 20,8 млрд гривен расходов на оборону и безопасность.

Фото: Минфин опубликовал информацию о распределении госбюджета 2021 

Также интересна математика финансирования строительства инфраструктурных проектов. Так, в разделе «Ключевые показатели» указано, что в бюджете предусмотрено 128,7 млрд гривен на финансирование дорог государственного значения и 21,3 млрд для дорог местного значения. Строительство дорог наиболее подходит в статью расходов «экономическая деятельность», в которой чиновники отнесли транспорт, АПК и строительство.

Фото: Минфин опубликовал информацию о распределении госбюджета 2021

Так вот общие расходы на экономическую деятельность в 2021 году составят 141,6 млрд гривен, что на 8,4 млрд меньше, чем общие расходы на дороги. Поэтому, вероятнее всего, расходы, связанные со строительством и ремонтом местных дорог, заложенные в категорию «дотации местным бюджетам». То есть, дотации на все, кроме дорог, будут составлять лишь 3 млрд гривен - ровно столько же, на сколько «увеличили», как утверждает Минфин, дотации местным бюджетов. Или же, возможно, часть расходов на дороги «спрятали» в других категориях расходов.