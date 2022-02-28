Инфографика «Госбюджет 2020» - Минфин

13:43 06 Октябрь Киев, Украина

На сайте Министерства финансов опубликовали инфографику касательно Госбюджета 2021. Схематически на инфографике показаны основные статьи расходов, а также распределение средств налогоплательщиков.

«Первым среди равных» бюджетным приоритетом Минфин отметил минимальную зарплату, а именно - ее повышение до 6500 гривен. Повышение минималки, судя по инфографики, актуальнее за медицину (в частности, борьбу с COVID-19), образование, культуру и оборону. При этом в министерстве прогнозируют 41,4 млрд гривен дополнительных расходов, связанных с повышением зарплаты. Эти расходы эквивалентны совокупным расходам на ЖКХ (3,7 млрд), охрану окружающей среды (7,8 млрд), культурный и физическое развитие населения (18,2 млрд) и почти половине расходов на дотации местным бюджетам (24,3 млрд).

Самой большой статьей расходов бюджета будут социальные выплаты, которые составят 322,8 млрд гривен или почти четверть всех бюджетных расходов на 2021. Также в топ-5 расходов вошли:

Образование – 173,8 млрд грн;

Правоохранители и суды – 163,6 млрд грн;

Обслуживание государственного долга – 160,5 млрд грн;

Здравоохранение – 156,2 млрд грн.

Отдельно стоит остановиться на расходах правоохранительным органам. В инфографику бюджеты МВД, ОГПУ и других правоохранительных органов регулярно «мигрируют» с категории в категорию. Так, например, в разделе о приоритетах их объединили вместе с сектором безопасности. В разделе об общем распределении расходов - с общественным порядком и судами. А в разделе, где указано, на что идут расходы с каждого рубля налогов - снова с обороной. Вполне возможно, что это сделали для того, чтобы скрыть уменьшения расходов на Министерство обороны, прикрыв его суммарным увеличением на 20,8 млрд гривен расходов на оборону и безопасность.

Также интересна математика финансирования строительства инфраструктурных проектов. Так, в разделе «Ключевые показатели» указано, что в бюджете предусмотрено 128,7 млрд гривен на финансирование дорог государственного значения и 21,3 млрд для дорог местного значения. Строительство дорог наиболее подходит в статью расходов «экономическая деятельность», в которой чиновники отнесли транспорт, АПК и строительство.

Так вот общие расходы на экономическую деятельность в 2021 году составят 141,6 млрд гривен, что на 8,4 млрд меньше, чем общие расходы на дороги. Поэтому, вероятнее всего, расходы, связанные со строительством и ремонтом местных дорог, заложенные в категорию «дотации местным бюджетам». То есть, дотации на все, кроме дорог, будут составлять лишь 3 млрд гривен - ровно столько же, на сколько «увеличили», как утверждает Минфин, дотации местным бюджетов. Или же, возможно, часть расходов на дороги «спрятали» в других категориях расходов.