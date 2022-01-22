Инфляция в Украине растет: показатель превысил 2,5%

09:27 10 Сентябрь Киев, Украина

В Украине значительно выросла инфляция. Инфляция – увеличение ввода в государственный оборот денежных бумажных средств. Увеличение инфляции может привести к полному обесцениванию денег в стране.

В августе 2020 года потребительская инфляция сократилась на 0,2 процента, после того, как в прошлом месяце снизилась на 0,6 процента, и после того, как в июне она возросла на 0,2 процента. Отметим, что в августе 2019 года в украинском государстве была дефляция — 0,3 процента. В связи с этим инфляция по итогам августа 2020 года возросла до 2,5 процента, по сравнению с июльскими показателями в 2,4 процента.

По сведениям Государственной службы статистики, в августе текущего года, базовая инфляция составила 0,1 проценты, после базовой инфляции в 0,1 процента в июле.

Напомним, что нормальная инфляция для Украины должна быть на уровне 8-9 процентов. В годовом значении в июне потребительская инфляция ускорилась на 2,4 процента. При этом в мае показатель составлял 1,7 процента.

В Нацбанке Украины заявили, что эти цифры ниже прогнозируемых Центральным банком. В то же время они дали понять, что рост цен сдерживается слабым внутренним спросом, умеренно низкими ценами на энергоносители и благоприятной ситуацией на валютном рынке.