Инфляция в Украине растет – экономический прогноз

Инфляция по итогам 2020 года составит 4,1%, в 2021 году – 6,5%, а в 2022 году – 5%, прогнозирует Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь.

Под влиянием оживления экономики, нынешнего ослабления гривны, а также повышения минимальной зарплаты, несколько ускорится и рост цен. В 2020 году инфляция составит 4,1%, в 2021 году - 6,5%, а в 2022 году - 5%.

Национальный банк ожидает сдерживание учетной ставки ниже нейтрального уровня до конца 2020 года и в течение большей части 2021 года.