Инфляция в Украине растет – данные НБУ за июнь

Пресс-служба Национального банка Украины опубликовала отчет по инфляции в Украине. Согласно итогам июня, национальный регулятор может сделать выводы об уровне потребительской инфляции в стране.

Указывается, что данный показатель остался на уровне в 9,5%. Всего лишь за месяц данный показатель вырос на 0,2% и превысил те прогнозы, которые ранее давали эксперты НБУ. Сообщается, что в первую очередь цены выросли на подсолнечное масло и продукты его переработки.

«Увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов», — говорят в национальном регуляторе.

Также в НБУ говорят о повышение стоимости услуг в Украине на 8,1%, а также о росте цен в общественных заведениях.