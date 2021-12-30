Инфляция в Украине: мнение Национального банка

Национальный банк Украины разместил на своей странице Facebook важное заявление. В нем говорится о том, что снижение инфляционной цели НБУ может быть слишком ранним не смотря на остановку цен в стране.

Нацбанк отметил, что инфляционную цель на показателе 5% установили только 5 лет назад и лишь в 2019 году ее удалось достичь. Он объяснил, что для снижения инфляционных ожиданий, то есть опасений о росте цен в будущем, инфляционную цель зачастую удерживают на одном уровне несколько лет. Если на протяжении отведенного времени центробанк демонстрирует способность достигать установленной цели, доверие граждан к нему растет, а экономика развивается. Лишь в этом случае можно принять решение о снижении инфляционной цели.

Нацбанк уточнил, что в развитых государствах инфляционная цель обычно равна примерно 2%, в развивающихся — 3-5%. По его информации, инфляция 0% и даже дефляция зачастую оказывают негативное влияние на состояние экономики, лишает бизнес мотивации к увеличению производства и открытию новых проектов.

НБУ отметил, что приемлемый показатель инфляции — 5% +/- 1%. Он подчеркнул, что несильные отклонения не нанесут вред экономике, а если уровень инфляции существенно отклонится от цели, примет меры для возвращения ее к установленному показателю.