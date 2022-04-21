Инфляция в россии набирает обороты, сжигая доходы и сбережения граждан

14:34 21 апреля Киев, Украина





За пять недель войны с Украиной цены выросли больше, чем за весь прошлый год (8,7% против 8,39%), а продовольственная



Годовой рост цен на курятину достиг 15,1%, на говядину - 24%, на рис - 31,7%:, на гречку - 43,3%.



Сахар стоит на 69,9% дороже, чем год назад; чай, соль, молоко, масло и вермишель - на 21-26%. Рост цен на лук достиг 62,9%, на картофель - 40,5%, на морковь - 47,4%, на капусту - 267,1%.



По мере того, как цены растут, российские потребители страдают от потери покупательной способности, но это только начало экономического шока от санкций, считает Скотт Джонсон, экономист Bloomberg Economics: когда люди начнут терять работу, падение реальных доходов усилится.



Одновременно с рекордной за 20 лет скоростью (на 5% за месяц) начали повышать отгрузочные цены российские производители товаров. А это означает, что замена импорту, если и будет, то очень дорогой.



Когда инфляция измеряется десятками процентов, главный удар падает на неимущие классы, их доходы зависят от работодателей, они не эластичны к росту цен, в их расходах гораздо больший вес занимает продовольствие.



Резкое снижение потребительского спроса уже видно на уровне регионов и ситуация может ухудшиться с учетом того, что инфляция в ближайшие месяцы скорее всего превысит 20%.



Люди еще не осознали масштабы происходящего, но вскоре перемены станут заметны: привычная для провинции жизнь, когда семья не может прожить без сада – огорода и включения в «серую экономику», будет распространяться и на крупнейшие города, в том числе Москву и Петербург. По состоянию на 15 апреля темпы роста индекса потребительских цен в РФ достигли 17,6% и вторую неделю подряд переписали рекорд с февраля 2002 года, следует из данных Минэкономразвития и Росстата.За пять недель войны с Украиной цены выросли больше, чем за весь прошлый год (8,7% против 8,39%), а продовольственная инфляция подобралась к 20-процентной планке на фоне синхронного подорожания почти всех социально значимых продуктов питания.Годовой рост цен на курятину достиг 15,1%, на говядину - 24%, на рис - 31,7%:, на гречку - 43,3%.Сахар стоит на 69,9% дороже, чем год назад; чай, соль, молоко, масло и вермишель - на 21-26%. Рост цен на лук достиг 62,9%, на картофель - 40,5%, на морковь - 47,4%, на капусту - 267,1%.По мере того, как цены растут, российские потребители страдают от потери покупательной способности, но это только начало экономического шока от санкций, считает Скотт Джонсон, экономист Bloomberg Economics: когда люди начнут терять работу, падение реальных доходов усилится.Одновременно с рекордной за 20 лет скоростью (на 5% за месяц) начали повышать отгрузочные цены российские производители товаров. А это означает, что замена импорту, если и будет, то очень дорогой.Когда инфляция измеряется десятками процентов, главный удар падает на неимущие классы, их доходы зависят от работодателей, они не эластичны к росту цен, в их расходах гораздо больший вес занимает продовольствие.Резкое снижение потребительского спроса уже видно на уровне регионов и ситуация может ухудшиться с учетом того, что инфляция в ближайшие месяцы скорее всего превысит 20%.Люди еще не осознали масштабы происходящего, но вскоре перемены станут заметны: привычная для провинции жизнь, когда семья не может прожить без сада – огорода и включения в «серую экономику», будет распространяться и на крупнейшие города, в том числе Москву и Петербург.

Модель умеренной бедности распространится гораздо шире и опустится на более низкий уровень розничного потребления.