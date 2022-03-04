Инфляция и цены растут – макропрогноз для Украины

Эксперты по экономике отмечают, что инфляция в Украине до конца года ускорит свой рост. В мае отмечался минимум индекса потребительских цен, но к сентябрю 2020 года население отметило рост цен.

Что же активизирует инфляцию и какие группы товаров подорожают уже в ближайшее время? Первая половина 2020 прошла под знаком карантина. Внутреннее потребление товаров и услуг в Украине сократилось, а с ним и производство. Вследствие остановки экономики инфляция в мае этого года составила всего 1,7%.

В летние месяцы экономический рост и потребительский спрос начали восстанавливаться, но достаточно медленно. Поэтому цены на одежду и технику не росли, а на сезонные продукты вообще падали. Исключением в потребительской корзине были только фрукты, в частности яблоки и черешни. Их стоимость, если сравнить с прошлым годом, выросла почти на треть вследствие заморозков весной 2020-го.

Однако к концу лета, как посчитали в Минэкономразвития, инфляция несколько выросла в годовом исчислении - до 2,5%. В основном это стало следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг, в частности подорожание природного газа на 37,7%.

Рост цены на газ на мировых рынках, по мнению руководителя аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексея Блинова, в ближайшие месяцы станет одним из основных факторов роста инфляции. Ведь повысится стоимость, в частности, производства и транспортировки продовольственных товаров.

Более того, констатирует эксперт, аграрии в этом году получили значительно меньшие урожаи, по сравнению с прошлогодними рекордами. Уже в сентябре это привело к росту цен на некоторые важные продовольственные товары в потребительской корзине. Так, за последние две недели более чем на 10% выросла розничная цена на сахар.

Также в международных портах поднялись цены на зерно, подорожало подсолнечное масло. И в ближайшие месяцы эту тенденцию в полной мере почувствуют и розничные потребители. Всеукраинская организация пекарей уже заявила, что хлеб, вероятно, подорожает. Ведь муку, сахар и масло - основные составляющие хлебобулочных изделий.

В Минэкономразвития подтверждают, что основным фактором, подгоняющим инфляцию в следующем году, будут именно действия Кабмина и Нацбанка - то есть насыщения экономики деньгами. Как из-за повышения минимальной зарплаты, так и из-за увеличения денежной массы в обращении. Проще говоря, Минфин будет печатать облигации, которые будет выкупать НБУ, печатая новые деньги.

По мнению экспертов, вероятно, что правительство попытается повысить административно регулируемые тарифы, сборы, ренту и акцизы. Таким образом, по оценкам аналитиков, уже в первом квартале 2021 инфляция достигнет 7%. И этим пробьет диапазон в 4-6%, заложенный Нацбанком. Это станет первым случаем заметного ускорения инфляции за последние три года.

В то же время пока нет экономических оснований для возвращения инфляции к двусмысленного уровня, который наблюдался в течение 2014-2017 годов.