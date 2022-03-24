Инфляционный отчет НБУ – уровень ВВП

Национальный банк Украины составил инфляционный отчет за октябрь 2020 года. Согласно ему после 6% сокращения, украинская экономика вернется к показателю 4% и стабилизируется.

«В то же время, с помощью учетной ставки Национальный банк замедлит инфляцию до целевых значений уже в 2022 году», - сказано в сообщении.

«Экономика уже дает положительные сигналы. С мая по мере ослабления карантина продолжается оживление экономической активности. Благодаря стремительному восстановлению потребительского спроса оно происходит даже быстрее, чем ожидалось. Экономику поддерживает рост доходов граждан, улучшение внешней конъюнктуры, а также наращивание расходов бюджета на дорожную инфраструктуру».

Восстановление могло быть еще быстрее, но из-за неблагоприятных погодных условий показатели агросектора будут хуже, чем прошлогодние, добавили в НБУ.

Основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 гг. будет оставаться частное потребление.