Инфляционный отчет НБУ – уровень ВВП
10:24 30 октября Киев, Украина
Национальный банк Украины составил инфляционный отчет за октябрь 2020 года. Согласно ему после 6% сокращения, украинская экономика вернется к показателю 4% и стабилизируется.
«В то же время, с помощью учетной ставки Национальный банк замедлит инфляцию до целевых значений уже в 2022 году», - сказано в сообщении.
«Экономика уже дает положительные сигналы. С мая по мере ослабления карантина продолжается оживление экономической активности. Благодаря стремительному восстановлению потребительского спроса оно происходит даже быстрее, чем ожидалось. Экономику поддерживает рост доходов граждан, улучшение внешней конъюнктуры, а также наращивание расходов бюджета на дорожную инфраструктуру».
Восстановление могло быть еще быстрее, но из-за неблагоприятных погодных условий показатели агросектора будут хуже, чем прошлогодние, добавили в НБУ.
Основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 гг. будет оставаться частное потребление.
«На этапе восстановления экономика потребует наращивания импорта, в частности инвестиционного, поэтому текущий счет платежного баланса после «плюсового» 2020 года снова вернется к дефициту», - сказано в сообщении.
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