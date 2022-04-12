Индия отказалась от закупки российской нефти

14:39 12 апреля Киев, Украина

Крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corporation исключил российскую нефть Urals и ряд других высокосернистых сортов из недавней закупки. На это решение мог повлиять призыв Байден не увеличивать импорт российского сырья.

Об этом сообщает Reuters.

По их информации, Indian Oil сообщила участникам рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в тендер, который завершается во вторник, 12 апреля.

В конце марта Indian Oil купила 3 млн баррелей Urals в рамках тендера с погрузкой в мае, писало Reuters, ссылаясь на торговые источники. По их данным, нефть была приобретена у трейдера Vitol на условиях поставки со скидкой. Это стало уже второй покупкой российской нефти индийским нефтепереработчиком с начала войны России в Украине, отметило агентство.



Bloomberg сообщал, что Россия предложила Индии большую скидку на свою нефть (минус $35 за баррель относительно цен до начала «операции»). Источники агентства утверждали, что Москва добивается заключения контракта на поставку как минимум 15 млн баррелей до конца 2022 года, а переговоры ведутся на уровне правительств.



В свою очередь, президент США Джо Байден 11 апреля в ходе видеоконференции с главой индийского правительства Нарендрой Моди призвал его не увеличивать импорт российской нефти, отметив, что на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины, это не в интересах Индии. Байден пообещал помочь стране в диверсификации поставок энергоносителей.

Россия столкнулась с бойкотом со стороны покупателей нефти в Европе после вторжения в Украиу. По оценке Bloomberg, в конце марта экспорт нефти из России упал на 26% при скидках в 30-35 долларов за баррель.