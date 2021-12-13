Индексация пенсий: как и кому поднимут выплаты

Индексация пенсий в Украине – ожидаемое событие в 2021 году. Советник министра социальной политики Украины рассказал в интервью СМИ каким будет механизм повышения пенсий для украинцев. Также Николай Шамбир подробнее объяснил на сколько и кому смогут повысить выплаты.

"Индексация пенсий уже проведена, украинцы получают проиндексированные государственные выплаты с первого марта 2021 года. Уже начиная с четвертого марта люди стали получать повышенные выплаты. На сегодняшний день почти перед всеми пенсионерами проведены расчеты за март текущего года", — объяснил Николай Шамбир.

Советник главы Минсоцполитики заявил, что повышенные пенсии получили около восьми миллионов граждан Украины. Среднее повышение госвыплат составило триста гривен. Размер индексации пенсий определен законом, фактически он не может изменяться даже постановлением Кабмина. В 2021 году индексация выплат рассчитана на 11% в зависимости от рабочего стажа и заработка граждан.

"Средняя зарплата, показатель которой берется для расчета выплаты пенсий, вырос на семнадцать процентов, а уровень инфляции в прошлом году составил пять процентов. Эти показатели становятся известны в феврале. Март является самым ранним временем, когда можно провести индексацию пенсий", — рассказал Николай Шамбир.

На протяжении 2021 года предусмотрен еще ряд повышений пенсионных выплат, но их нельзя в полном мере назвать индексацией. С апреля начнут повышать выплаты работающим пенсионерам, при этом будет учтена их зарплата за последние два года. Также ожидается повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума, что тоже предусмотрено законом "О государственном бюджете". Следующий этап такого повышения запланирован на декабрь текущего года.