Индексация пенсий: как и кому поднимут выплаты

Индексация пенсий в Украине – ожидаемое событие в 2021 году. Советник министра социальной политики Украины рассказал в интервью СМИ каким будет механизм повышения пенсий для украинцев. Также Николай Шамбир подробнее объяснил на сколько и кому смогут повысить выплаты.
Советник главы Минсоцполитики заявил, что повышенные пенсии получили около восьми миллионов граждан Украины. Среднее повышение госвыплат составило триста гривен. Размер индексации пенсий определен законом, фактически он не может изменяться даже постановлением Кабмина. В 2021 году индексация выплат рассчитана на 11% в зависимости от рабочего стажа и заработка граждан.
На протяжении 2021 года предусмотрен еще ряд повышений пенсионных выплат, но их нельзя в полном мере назвать индексацией. С апреля начнут повышать выплаты работающим пенсионерам, при этом будет учтена их зарплата за последние два года. Также ожидается повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума, что тоже предусмотрено законом "О государственном бюджете". Следующий этап такого повышения запланирован на декабрь текущего года.
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