Индексация пенсий и другие новости ПФУ

«Горячая линия» Пенсионного фонда Украины позволила жителям столицы обратиться с актуальными вопросами к руководству фонда. О перерасчете пенсий и специфике работы ПФУ в период карантина рассказывала заместитель Главного управления Пенсионного фонда Украины Елена Бойко.

Режим работы органов Пенсионного фонда в условиях противоэпидемических ограничений, как опекуну изменить способ выплаты пенсии, как проводился перерасчет пенсии с 1 марта 2021 - на эти и другие вопросы предоставляла ответы Бойко гражданам.

Она напомнила, что перерасчет пенсии состоялся автоматически, без личного обращения граждан в органы Пенсионного фонда. Для граждан, которые получают пенсию в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющим страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин размер пенсионной выплаты не может быть ниже 2200 грн.

Также заместитель Главного управления Пенсионного фонда Украины сообщила звонившим, что в связи с введенным карантинными мероприятиями предусмотрено ограничение доступа посетителей в помещения органов Пенсионного фонда. Работать специалисты сервисных центров будут в исключительных случаях (за исключением) со строгим соблюдением карантинных ограничений.