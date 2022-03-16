Индексация пенсий: что ждет украинцев

С 01 июля в Украине большинство пенсионеров получат прибавку к пенсии. Изменения в выплатах произойдут у тех, кто получает минимальную пенсию, сверхстаж, а также максимальные выплаты. По оценке экспертов также произойдет перерасчет прожиточного минимума для нетрудоспособных украинцев.

Минимальная пенсия

Прибавка составит всего 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Стоит отметить, что такие выплаты получают только те украинцы, которые не выполнили требования по стажу и не достигли возраста 65 лет. В обратном случае их выплата уже составляет не менее 2400 грн.

Максимальная пенсия

Те, у кого самые большие выплаты, могут рассчитывать на прибавку в размере 850 грн. Дело в том, что их пенсия не может быть выше 10 прожиточных минимумов. До июля это 17 690 грн, а после 1 июля уже 18 540 грн.

Прибавка за сверхстаж

Мужчина, у которого больше 35 лет стажа, за каждые дополнительные 12 месяцев может получить прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума. Сейчас это 17,69 грн, а после 1 июля уже 18,54 грн. Та же норма касается и женщин, однако к ним применяют более мягкое требование по стажу – 30 лет.