Импорт Украины: «единое окно» помогает

16:35 03 Август Киев, Украина

В завершение I квартала текущего года 99,7% транзитных операций и 100% для импорта осуществляются с помощью «единого окна» на таможне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. «1 августа 2016 на таможне заработал сервис" единое окно ", благодаря которому состоялось упрощение ведения внешнеэкономической деятельности для бизнеса путем перевода взаимодействия предприятий с таможенными и контролирующими органами в электронный формат», - говорится в сообщении. За 4 года осуществлен ряд преобразований: от изменений в законодательстве - к внедрению технических решений для эффективного использования «единого окна», в частности, разработки и запуска государственного информационного веб-портала «Единое окно для международной торговли».

«Выгоды использования государственного информационного веб-портала" Единое окно для международной торговли "очевидны. И не только для предпринимателя в связи с отсутствием необходимости контактировать с целым рядом контролирующих органов, но и для потребителей импортных товаров, и, в общем, для государства из-за значительного уменьшения различных рисков », - объясняют в Минфине.

Отмечается, что безусловными преимуществами применения «единого окна» на таможне стали:

качественный контроль за выполнением предприятиями требований законодательства;

оперативный обмен информацией между таможней, предприятиями и государственными органами;

противодействие коррупции - минимизация offline-коммуникации во время таможенных процедур;

упрощение ведения бизнеса во внешнеэкономической деятельности - возможность взаимодействовать с офиса или из дома.

«Введение "единого окна"на таможне инициировано Министерством финансов Украины в рамках комплексной реформы таможни. На сегодня продолжается упорная работа над расширением сферы применения этого сервиса, совершенствование использования электронных документов, заверенных квалифицированным электронной подписью, и взаимодействия между декларантами, таможней и контролирующими органами», - подчеркнул Юрий Драганчук, заместитель министра финансов Украины. Кроме этого, Минфином уже подготовлен новый порядок взаимодействия между декларантами, таможенными и другими государственными органами с использованием механизма «единого окна», который сейчас согласовывается с заинтересованными государственными органами.