Импорт украинского меда: США увеличили спрос

13:30 10 Июль Киев, Украина

В течение I полугодия 2020 году Украина экспортировала меда натурального на сумму $ 52,05 млн , что на 12% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.Больше закупки этой продукции за отчетный период нарастили страны Азии - на 46% (с $ 2,08 млн в январе-июне 2019 до $ 3,05 млн - 2020-го). При этом из всех стран Азии импортируют украинский мед, 63% ($ 1,92 млн) закупок приходится на Турцию.

США в I полугодии увеличили импорт украинского меда на 57,6% - с $ 4,43 млн в 2019 году до $ 6,99 млн- в 2020 году. Таким образом, на эту страну приходится 92% всего экспорта нашего меда в Америку. В ЕС этой продукции за первые полгода было поставлено на сумму $ 41,15 млн - на 4,7% больше, чем в I полугодии 2019 ($ 39,33 млн). Из стран ЕС больше украинского меда импортирует Германия - на $ 11,43 млн против 11,34 млн в 2019 году.

Незначительную долю упомянутой продукции покупают также страны Африки - на $ 111 тыс. Напомним, в течение 2019 Украина экспортировала 55,683 тыс. тонн меда натурального на сумму $ 101,096 млн.