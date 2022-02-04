Импорт угля в Украине вырос на 20%

Государственная таможенная служба опубликовала отчетность об импорте Украины. Согласно информации за I квартал 2021 года импорт угля был увеличен на 1,2 млн тонн. В процентном соотношении – это почти на 20% выше, чем за I квартал 2020 года.

Так, в денежном выражении уголь импортирован на $655,92 млн, что на 4,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года ($627,78 млн).

Известно, что география импорта угля была достаточно разнообразной. Уголь поступал из таких стран, как:

РФ — на $394,75 млн (доля в импорте 60,18%),

США – на $141,36 млн (21,55%),

Казахстан – на $79,11 млн (12,06%),

другие страны – на $40,7 млн (6,2%).

Следует отметить, что с начала 2021 года экспорт Украиной угля составил 0,2 тыс. тонн на $0,03 млн. Показатель вырос по сравнению с прошлым годом, так как за аналогичный период 2020 года экспорт угля не осуществлялся.

Напомним, что аналитики прогнозируют рост спроса на уголь, нефть и газ в ближайшие 15 лет в шесть раз. Это следует из отчета Международного энергетического агентства по глобальному снижению выбросов CO2 и спроса на ископаемые источники энергии. Отмечается, что все зависит от того, насколько быстро страны будут принимать меры по сокращению выбросов.