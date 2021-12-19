Импорт товаров в Украину превысил экспорт на 2,2 млрд долларов

Для внешнеэкономической деятельности страны очень важным является экспорт собственных товаров. К сожалению, в условиях карантина во время всемирной пандемии коронавируса, происходит сокращение как импорта, так и экспорта товаров и продукции. При этом сокращение экспорта происходит более низкими темпами, чем сокращение импорта. То есть, страна покупает больше, а продает – меньше.
По сообщению Таможенной службы Украины, за семь месяцев 2020 года общий внешний товарооборот Украины сократился на 4,2 млрд долларов и составил более 55,4 млрд долларов.
Также отмечается, что экспортировали из Украины на 26,6 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 7%). Отрицательное сальдо составило 2,2 млрд долларов.
Отметим, в первом полугодии 2020 года оборот торговли между Украиной и Россией сократился на 46% и составил 3,545 миллиарда долларов.
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