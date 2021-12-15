Импорт сократился и объем госбюджета снизился – последствия коронавируса

11:25 07 Июль Киев, Украина

По исследованиям специалистов, показатели доходов бюджета Украины в мае уже отражают негативные последствия коронавируса на экономику, с которыми столкнулась Украина. Ожидается, что пик кризиса, который пришелся на май, приведет к еще большему падению доходов бюджета в июне.Эксперты заявляют, что такие глубокие показатели падения доходов не свидетельствуют о критическом внутреннем состоянии экономики. Причина же кроется в резком сокращении импорта. Больше всего невыполнение плана по наполнению государственного бюджета демонстрирует таможенная служба Украины, которая в результате сокращения импорта резко уменьшила взимания «импортного НДС» и пошлин.

Некоторые специалисты считают, что Кабмин в очередной раз обратился к манипуляции, суть которой заключается в искусственном занижении планов по мобилизации финансовых ресурсов в государственный бюджет в определенные неблагоприятные месяцы.

Таким образом, если правительство видит, что в каком-то месяце намечается колоссальный спад доходов, оно просто уменьшает план доходов, чтобы избежать критики в свой адрес. Напомним, что Национальный банк Украины в своем отчете о финансовой стабильности заявляет, что последствием экономического кризиса 2020 года станет прекращение роста реальных доходов украинцев. Трехлетний цикл завершился.

Специалисты утверждают, что в апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу. Но при этом объемы социальной помощи возросли. В частности были осуществлены доплаты к пенсиям из-за коронавируса и их ежегодная индексация. Хотя это и не имело значительного влияния на общий уровень доходов населения.

Ранее сообщалось, что объемы поступлений от взимания налога физических лиц стали меньше в период с марта по июнь 2020 году на 10 — 80%. Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). На сайте ГНС сообщается, что за январь-май 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объемы поступлений от взимания налога и сбора на доходы физических лиц выросли на 7,5% и составили 3,1 млрд гривен.