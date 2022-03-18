Импорт нефти в Украину снизился на 30%

Отчет Государственной таможенной службы показал падение импорта нефти и сырья. Согласно данным за январь-май 2021 года цифры сократили на 30%. Теперь страна импортирует 438,87 тыс т, что на 186 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За пять месяцев импортировано сырья на 174,49 млн, что на 22,7% меньше, чем в январе-мае 2020 (225,69 млн долларов). Украина импортировала сырье из двух стран - Азербайджана (на 174,24 млн долларов) и Ливии (на 0,25 млн долларов).

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс тонн нефти в Румынию на 27,13 млн долларов. Этот объем экспортировал международный трейдер Trafigura. Ресурс был приобретен в «Укртранснафта», которая в свою очередь приобрела его весной 2020 году на спаде цен для дальнейшей перепродажи.

В январе-мае 2020 году Украина не осуществляла экспорт.