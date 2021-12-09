Игорный бизнес в Украине – мнение эксперта

Экономист Александр Савченко имеет свое мнение об легализации игорного бизнеса в Украине. Несмотря на то, что только на лицензиях Украина может заработать свыше 7 млрд гривен, эксперт настроен критично.

Но депутаты разных фракций хотят уменьшить как налогообложение, так и плату за лицензию. В частности, Савченко сообщил, удастся ли наполнить эту статью бюджета, несмотря на то, что с начала года выдали только 3 лицензии.

«По моему мнению, цифра, которую депутаты заложили в смету бюджета, абсолютно неадекватна, ложная, нереалистичная. Эту цифру они использовали в качестве аргумента для голосования. В принципе, я поддерживаю этот закон, потому что он позволит, по крайней мере, любые доходы, которые раньше шли правоохранительным органам за крышевание, направить в бюджет. Мой прогноз поступлений от лицензии — где-то 1-1,5 млрд гривен в год. Это максимум, что может дать продажа лицензии. А вообще, надо понять, что это сопутствующий бизнес, и надо рассматривать его как дополнение к другим бизнесам. Прежде всего — для гостиниц. В Соединенных Штатах очень много городов и отелей используют наличие казино, а там они такие, как стадионы — только для того, чтобы загрузить гостиницы в выходные дни. В будни — работает бизнес», — отметил он.

Также эксперт высказался относительно того, кому выгодно продвижение в Верховной Раде идеи снижения налогов для игорного бизнеса.

«Этот бизнес имеет своих лоббистов, и ему выгодно уменьшить налогообложение, по крайней мере, выдачу лицензий. Также есть в Раде депутаты, которые являются сторонниками низкой базы, свободного рынка, либертарианцы. У них другой мотив к уменьшению налогов», — добавил экономист.

Также по его мнению, при нынешней ставке налогов этот бизнес легально работать не будет. И есть опасность, что он снова перейдет в нелегальный сектор. Кроме того, эксперт считает, что Украина не сможет в ближайшие годы создать такие жемчужины казино, как в Монако.