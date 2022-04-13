"Хмельницкоблэнерго" нарушил лицензию и получил штраф от НКРЭКУ

"Хмельницкоблэнерго" нарушил условия лицензии и получил штраф 170 тысяч гривен. Об этом заявила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Данное решение было принято на заседании НКРЭКУ.

Комиссия также обязала Хмельницкоблэнерго учесть в инвестиционной программе на 2021 дополнительно полученный доход по результатам деятельности в 2019 -2020 годах в размере 21,037 млн гривен.

Штраф компания получила, в частности, из-за низкого уровня сервиса колл-центра, не проведённый аудит финансовой отчетности 2020 года, нарушения при подаче документов в НКРЭКУ.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 5 энергопоставщиков на 595 тыс. грн за нарушение лицензионных условий.