Хлеб подорожает до 40 грн за буханку

Несмотря на рекордный урожай, уже в следующем году цена буханки хлеба в Украине может превысить 40 грн. К тому же, он будет производиться преимущественно из импортного зерна, говорится в видеосюжете издания Зеркало недели.
Из 32 млн тонн собранного в этом году в Украине зерна только 13 млн тонн по своим качествам продовольственное. При этом нашей стране для обеспечения внутренних потребностей необходимо 6 млн тонн качественного зерна в год.
Несмотря на это, аграрное ведомство в этом году утвердило предельный объем экспорта отечественного зерна на уровне 25 млн. тонн без разделения на продовольственные и фуражные классы сырья.
Несмотря на это, аграрное ведомство в этом году утвердило предельный объем экспорта отечественного зерна на уровне 25 млн. тонн без разделения на продовольственные и фуражные классы сырья.
Поэтому на текущий момент из 11 млн тонн пшеницы, которую Украина уже успела экспортировать в другие страны, 90% или почти 10 млн тонн – именно продовольственная пшеница.
Таким образом, уже сейчас запасы пшеницы внутри страны не отвечают потребностям отечественной продовольственной отрасли. Поэтому отечественные пекари бьют тревогу: им придется покупать муку за границей.
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