Хлеб подорожает до 40 грн за буханку

21:37 29 Ноябрь Киев, Украина

Несмотря на рекордный урожай, уже в следующем году цена буханки хлеба в Украине может превысить 40 грн. К тому же, он будет производиться преимущественно из импортного зерна, говорится в видеосюжете издания Зеркало недели.

Основная причина будущего удорожания – высокая цена на сырье. В этом году только 40% собранного в Украине зерна можно использовать для выпечки хлеба. К тому же аграрное ведомство решило экспортировать большинство урожая.

Из 32 млн тонн собранного в этом году в Украине зерна только 13 млн тонн по своим качествам продовольственное. При этом нашей стране для обеспечения внутренних потребностей необходимо 6 млн тонн качественного зерна в год.



Несмотря на это, аграрное ведомство в этом году утвердило предельный объем экспорта отечественного зерна на уровне 25 млн. тонн без разделения на продовольственные и фуражные классы сырья.

Поэтому на текущий момент из 11 млн тонн пшеницы, которую Украина уже успела экспортировать в другие страны, 90% или почти 10 млн тонн – именно продовольственная пшеница.

Таким образом, уже сейчас запасы пшеницы внутри страны не отвечают потребностям отечественной продовольственной отрасли. Поэтому отечественные пекари бьют тревогу: им придется покупать муку за границей.