Хлеб будет дорожать до середины лета

Мировой рынок отметил рост цен на пшеницу. Скачок произошел и в Украине – эксперты отметили, что расценки на хлеб в стране растут с каждым месяцем. В среднем за год аналитики отметили рост стоимости на 12,5%. Согласно их мнению – повышение цен будет длиться до июня.

«Независимо от ситуации на мировом рынке с ценой пшеницы хлеб в Украине дорожает каждый месяц на 1-1,5%. И если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%», – говорят эксперты.

«На мировом рынке цены на пшеницу растут, но они будут расти приблизительно до июня 2021 года. В июне, по прогнозам, изменятся прогнозы на урожай, который собирают в Европе. И если там будет урожай пшеницы хороший, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Если на европейском континенте урожай будут ожидать плохой, то цена пшеницы будет держаться, чтобы позже продать по хорошей цене», – заявляют специалисты.

Напомним, что в Украине наблюдается повышение цен на ряд продуктовых товаров. Такие негативные тенденции прокомментировал глава украинского правительства. В марте чиновник говорил, что Кабмин ведет переговоры с крупными продуктовыми сетями, чтобы последние не повышали цены еще больше перед Пасхой.