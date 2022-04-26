Херсонский арбуз как локально-географический бренд, представленный в Европе

Об этом сообщается на сайте ведомства по итогам заседания экспертной комиссии по согласованию спецификаций товаров с географическими указаниями.



• Долина Фрумушика — применяется для тихих вин, а именно белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в границах географического района Долина Фрумушика (юго-западная часть Одесской области);

• Херсонский арбуз — сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами;

• Придунайская Бессарабия — применяется для вин тихих и игристых, которые производятся из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождение не менее 85% из этого географического места;

• Ялпуг — название места происхождения, которое определяет территорию производства вин тихих, расположенную вокруг озера Ялпуг в юго-западной части Болградского района Одесской области;

• Мед Закарпатья/Закарпатский мед — монофлорный или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона, выделяется несколько видов меда.

• Мясо баранины Фрумушика/Баранина Фрумушика — географическое указание для мяса баранины Фрумушика, которое имеет репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, которых выпасают на территории Тарутинских степей. По меньшей мере 60% процентов кормов — это трава или сено происхождением из географического района;

• Закарпатье/Закарпатское вино — географическое указание для тихого вина, которое производится из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор, Закарпатской области-Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы);

• Аша-Абаг — географическое указание для вина тихого и игристого, которое производится из сырья, по меньшей мере 85% которого выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.



Отмечается, что следующим шагом после согласования спецификаций станет регистрация указанных географических указаний на национальном уровне.