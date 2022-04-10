Харьковский ФГИУ отдаст спиртзавод второму участнику аукциона за 53 млн грн - причина

Фонд государственного имущества в Харьковской области опубликовал информацию о нежелании покупателя приобретать активы Караванского спиртзавода. По условиям аукциона приватизация стала возможной для второго участника - ООО «Ревитес». По словам начальника ведомства Дмитрия Беспалова стоимость спиртзавода для второго участника в два раза меньше – 53 млн гривен.

По его словам предприятие, которое победило на аукционе, сообщил, что потерял экономический интерес к объекту и отказалось его покупать. Поэтому ФГИ начал работу со вторым победителем. Планируется завершить этот процесс за несколько недель.

«Предприятие готово заплатить предложенную сумму», - добавил Беспалов.

Если участник, занявший второе место, также откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки выставлен на новый аукцион без уменьшения стартовой цены.