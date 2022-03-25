Харьковский авиазавод не может выполнять свою задачу - гендиректор

Харьковский авиазавод жалуется на отсутствие квалицированного персонала для полноценной работы предприятия. Об этом рассказал генеральный директор Александр Кривоконь в интервью для СМИ. Руководитель ГП “Харьковское государственное авиационное производственное предприятие” рассказал о том, что в штате завода числится свыше полутора сотен профессионалов, однако работает всего несколько сотен.

По его словам, самой большой проблемой является фактическое отсутствие специалистов, которые при необходимости смогли бы собирать самолеты.

“Другие руководители, которые говорили, что мы можем что—то строить... Не можем мы ничего строить сегодня. У нас нет сегодня тех людей, того количества и той квалификации людей, которые смогут сегодня строить самолеты”, — сказал он.

Также он рассказал, что сегодня на предприятии числится 1580 человек, но реально работает около сотни специалистов.

“Сейчас мы выводим около 400 человек работающих на заводе. Это люди разного возраста. Это обслуживающий персонал, охрана, работники жилищно—коммунальной сферы и около ста производственников, работающих над задачей. А другая часть — более тысячи человек сегодня находятся на простое. Завод у нас находится на простое. Мы работаем официально 4 часа в неделю. По документам мы понимаем, что 1600. А есть те 1600 или нету? Руководители цехов не знают своих людей, уже и забыли. И люди уже забыли дорогу к заводу. Поэтому сегодня эта задача — надо разобраться, какие люди, сколько у нас их есть, которые могут выйти, уже никогда не выйдут“, — сказал Александр Кривоконь.

Ситуацию делает еще сложнее то, что даже из тех работников, которые якобы остались на ХГАПП, львиную долю составляют пенсионеры (средний возраст работников 60 лет), которым просто нет смысла искать другую работу. А более молодые, или профессиональные специалисты уже давно нашли себе другие места.

Таким образом, можно говорить, что начать в таких условиях, даже при получении заказов, серийное строительство новых самолетов предприятие не в состоянии. Поскольку нет необходимой для выполнения подобных заказов количества профессиональных специалистов.