Грузоперевозки – прибыльный сегмент «Укрзализныци»

В «Укрзализныце» заявили, что железнодорожные грузовые перевозки являются единственной прибыльной частью бизнеса компании. Согласно отчетам, за первые десять месяцев 2020 года доход от грузоперевозок УЗ составил 53 млрд гривен, а чистая прибыль – 9 млрд гривен. В четвертом квартале планируемый доход составит рекордные 17,6 млрд гривен.

Интенсивный рост прибыли за счет грузоперевозок стал возможен благодаря успешному менеджменту нового руководства компании во главе с Владимиром Жмаком. Улучшение диспетчеризации, устранение дефицита локомотивов за счет удлинения плеч обслуживания дают существенный рост объемов грузоперевозок и долю собственных вагонов «Укрзализныци».

Намного хуже обстоит ситуация с пассажирскими перевозками. Они являются самым убыточным сегментом компании. Происходит это по причине большой задолженности со стороны местных бюджетов, которые не спешат выплачивать компенсацию за перевозку льготных категорий пассажиров. За 10 месяцев текущего года «Укрзализныця» добросовестно выплатила в местные бюджеты 7,1 млрд налогов, включая налог на землю. В свою очередь местные органы власти задолжали компании 186,1 млн гривен.

Несмотря ни на что, руководство «Укрзализныци» продолжает развивать все направления железной дороги и реформировать компанию. Владимир Жмак намерен приложить максимум усилий, чтоб уже в этом году «Укрзализныця» нагружала ежесуточно 1 млн тонн грузов.