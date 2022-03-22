Гривна теряет позиции перед выходными: курс валют на 25 июня

Официальный курс НБУ на 25 июня установлен на уровне 27,46 грн/долл, таким образом нацвалюта потеряла 19 копеек.
Официальный курс:
100 USD США – 2745,89 (24 июня – 2727,37)
100 EUR – 3279,28 (24 июня – 3260,03)
100 EUR – 3279,28 (24 июня – 3260,03)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривны к доллару установились на уровне 27,53/27,56 грн/долл., к евро – на уровне 32,90/32,94 грн/евро.
Курс в предыдущий рабочий день
Национальный банк Украины на четверг, 24 июня, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривны к доллару установились на уровне 27,53/27,56 грн/долл., к евро – на уровне 32,90/32,94 грн/евро.
Курс в предыдущий рабочий день
Национальный банк Украины на четверг, 24 июня, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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