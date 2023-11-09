Гривна снизилась по отношению к доллару и евро

12:22 09 ноября Киев, Украина

Курс гривны продемонстрировал снижение на наличном рынке к доллару и евро в конце рабочей недели, согласно данным мониторинга на четверг, 9 ноября. Средний курс доллара повысился на 5 копеек, достигнув отметки 37,65 гривны, а курс евро вырос на 10 копеек, составив 40,30 гривны.



В обменных пунктах граждане могут купить доллар по средней цене 37,15 грн, а евро - за 39,60 грн. На межбанковском рынке курс доллара остается на уровне 36,03-36,05 (покупка-продажа), на 1 копейку ниже, чем закрытие предыдущего дня.



Национальный банк незначительно увеличил официальный курс доллара на сегодня после трех дней падения, устанавливая его на уровне 36,0407 грн за 1 доллар (+0,0036 грн). Курс евро в официальном обмене составил 38,4518 грн за 1 евро (-0,0322 грн).