Гривна слабеет: официальный курс снижается уже второй день подряд

18:25 13 ноября Киев, Украина

Официальный курс гривны продолжает снижаться уже второй день подряд, как сообщили в понедельник, 13 ноября. Украинская валюта также уступила позиции на межбанковском рынке.



Национальный банк установил официальный курс доллара на 13 ноября на уровне 36,1609 грн за 1 доллар, что означает увеличение на 0,0830 грн. Курс евро также поднялся и составил 38,5945 гривен за 1 евро, увеличившись на 0,0525 грн.



На межбанковском рынке американская валюта продолжила рост, достигнув 36,24-36,26 грн/доллар (купля-продажа), увеличившись на 12 копеек. На наличном рынке доллар тоже прибавил 5 копеек, достигнув отметки 37,75 гривны за доллар.