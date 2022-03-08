Гривна не потеряет позиций на рынке – курс будет стабильным

Курс гривны останется стабильным, ведь колебания на рынке незначительные и никак не повлияют на национальную валюту. Об этом заявил Министр финансов Украины – Сергей Марченко.

Согласно мнению чиновника, украинская гривна не должна серьезно "просесть" по отношению к иностранным валютам до конца 2020 года. Несмотря на прогноз относительно стабильности национальной валюты, на рынке все же возможны незначительные колебания. Однако при этом курс кардинально не изменится, и "доллара по 32 гривны" не будет.

"Стоит подготовиться к определенным колебаниям. В настоящее время на рынке установился своеобразный девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Опять же, чтобы все поняли, ключевая задача — объемы этих колебаний. Если это колебания плюс-минус десять процентов, то это нормально, допустимо. Ситуация сохраняется спокойной, и паниковать не стоит", — заверил Сергей Марченко.

Министр экономики акцентировал внимания на том, что сейчас не существует никаких оснований для девальвации национальной валюты и ее падения до соотношения тридцати двух гривен за доллар. Нет оснований полагать, что отношения Украины с Международным Валютным Фондом изменятся в худшую сторону.