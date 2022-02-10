Гривна не будет дешеветь относительно доллара

13:34 21 Сентябрь Киев, Украина

Не смотря на низкие показатели украинской экономики, специалисты не отмечают падение валюты. Согласно данным Министерства финансов Украины, в 2021 году по предварительным прогнозам, не планируется снижение стоимости гривны относительно доллара.

Там ожидают, что курс не выйдет за пределы 29,1 грн/$, как это запланировано в бюджете следующего года. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал в интервью "Радио Свобода".

"Есть уверенность в том, что Национальный банк продолжит свою стабильную политику. Это первый фактор. Другой фактор – это макроэкономика. В связи с локдауном у нас баланс экспорта и импорта выровнялся в этом году. В следующем году он изменится в пользу импорта, но мы видим возможность перекрыть за счет других источников недостаток валюты. Поэтому я не вижу особых рисков в части стабильной валютно-курсовой политики. Я считаю, что волатильность (изменчивость курса) не будет значительной и курс будет колебаться в нынешних рамках", – сказал Марченко.

Кабинет министров 18 сентября представил бюджет страны на 2021 в Верховной Раде. Среди главных нововведений – огромный дефицит, недостаточны расходы на медицину и образование и скромные рост зарплат.

В Украине курс доллара, по оценкам Кабмина, в 2021 году достигнет отметки в 29 грн/$. Такой курс приведет к удорожанию примерно каждого четвертого товара и продукта, который потребляет украинец.