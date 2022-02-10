Гривна будет изменять свою стоимость в обе стороны

11:50 24 Сентябрь Киев, Украина

Плавающий валютный курс – именно такую стратегию в 2020 году принял Национальный банк Украины (НБУ). Поэтому аналитики отмечают движение гривны в будущем в обе стороны.

"Возвращаясь к ситуации с рынком, я думаю, что она чисто тактическая и люди домысливают. Моя позиция остается в том, что мы придерживаемся плавающего валютного курса, и гривна будет двигаться в обе стороны. Если я увижу, что по каким-то причинам это не происходит, вы об этом первые узнаете, я же Twitter не зря завел", – сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб

Сологуб добавил, что изменение тактики НБУ на межбанковском валютном рынке, вероятно, связаны с кадровыми изменениями в департаменте открытых рынков. "Изменения в департаменте открытых рынков, наверное, повлияли на это, потому что люди по-другому тактически это видят. Я ж не стою над ними. Наша задача – чтобы рынок в обе стороны двигался", – уточнил он.

"Я могу сказать, что директор департамента открытых рынков – это очень важная позиция, работу свою директор департамента делал хорошо, с моей точки зрения, его не нужно было менять", – подчеркнул Сологуб.

Комментируя ослабление гривны на межбанке на протяжении 12 дней (с 29 августа по 15 сентября, с 27,555 грн/$1 до 28,105 грн/$1 – ИФ), замглавы НБУ подчеркнул, что в данном случае стоит смотреть не на длительность девальвации, а на ее объем.

"Рынок должен двигаться, должна быть волатильность. То, что он терял немного копеек каждый день – окей, объёмы изменений не такие большие", – отметил он.

НБУ не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривны, если для этого сложатся рыночные условия, заявил глава регулятора Кирилл Шевченко.