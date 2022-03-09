ГП "Львовуголь" получит зарплаты частично

Задержка выплат шахтерам – один из острых вопросов, который стоит в Украине. Однако в этом деле наметился небольшой прогресс. Государственная бюджетная программа «Реструктуризация угольной отрасли» перечислила деньги на счета ГП "Львовуголь".

Из полученных средств выплачивают 41% заработной платы за май 2021 промышленно-производственному персоналу шахт составляет 26% от общего фонда зарплаты за май по предприятию.

Обращаем внимание, что из бюджетных средств будет выплачена зарплата только промышленно-производственному персоналу.

После поступления средств за реализованную продукцию будут осуществлены выплаты админперсонала и непромышленной группе шахт, работникам обслуживающих обособленных подразделений, контрактникам, срочникам, а также выплаченные больничные за счет предприятия и прочее.