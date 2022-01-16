Государство занялось развитием ИТ-сектора

Зеленский подписал указ о стимуляции развитии IT-сферы украинского бизнеса и экономики. Теперь Кабмин обязан разработать и предоставить ВРУ законопроекты, касающиеся данного вопроса, в течении 3 месяцев.

Зеленский поручил Кабмину предусмотреть временные налоговые льготы на зарплаты ИТ-специалистов для детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности украинских ИT-компаний на внешнем рынке.

Также президент требует усовершенствовать порядок следственных действий в ходе уголовного производства - для предотвращения необоснованного вмешательства в работу ИT-компаний.

Кроме этого, Кабмин должен усовершенствовать процедуры получения иностранными ИT-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину, а их работодателями – получение разрешений на работу иностранцев.

Кабмин также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки ИT-специалистов.

Как сообщалось ранее, в украинский ИТ-бизнес в 2019 году вложили $544 млн инвестиций, что является рекордным значением.